В Кисловодске местного жителя арестовали за организацию наркопритона

Житель Кисловодска устроил наркопритон в своей квартире, за что его арестовали и сделали фигурантом уголовного дела. Гостеприимный «бизнесмен» предлагал посетителям своей квартиры новые шприцы, убирал и проветривал помещение, а «клиенты» его притона платили за удобства деньгами и алкоголем.

Процветать «бизнесу» помешали полицейские, которые прознали о том, что 52-летний гражданин сдает помещение в своем доме под нужды наркоманов. В отношении хозяина возбуждено уголовное дело по статье 232 УК РФ (организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств и психотропных веществ).

Напомним, что недавно в Пятигорске иностранец пытался сбыть 55 граммов героина, но его задержала полиция. В отношении иностранца возбуждено уголовное дело.