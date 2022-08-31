Карта «Прибыль» признана самым клиентоориентированным продуктом 2022 года

Фото: Уралсиб

Аналитики издания «Банковское обозрение» высоко оценили возможности флагманского продукта Уралсиб. Премии Finaward в номинации «За клиентоориентированный подход к разработке дебетового продукта» удостоилась карта «Прибыль».

Клиенты банка смогли задолго до этого отметить удобства использования карты: все необходимые функции, кешбэк (до 3%), начисление процента на остаток средств, онлайн-покупки с доставкой на дом и другие бонусы.

С помощью «Прибыли» есть возможность каждый день повышать собственный доход. Новый владелец карты первые 2 месяца получает прибыль в размере 9,5 процентов годовых на ежедневный остаток. Далее процент составляет 7% годовых. При единственном условии: тратить ежемесячно по карте не менее 10 000 рублей (начиная как минимум со второго месяца). В данном случае за обслуживание карты деньги также не будут взиматься.

Благодаря интенсивному развитию цифровизации услуг и новым авторским разработкам использование карты «Прибыль» и других продуктов банка Уралсиб с каждым днем становятся все проще и доступнее любому пользователю, в любом возрасте.

Чтобы узнать больше о карте «Прибыль» и ее возможностях, можно проконсультироваться со специалистом в любом отделении банка, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок бесплатный) или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Материал предоставлен пресс-служба ПАО «БАНК УРАЛСИБ»