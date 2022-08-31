Андрей Разин был близок с семьей Михаила Горбачева, на фото шоумен с матерью политика Марией Пантелеевной Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин остро отреагировал на информацию о смерти на 92-м году жизни первого и последнего президента СССР Михаила Горбачева. Он назвал случившееся «самой страшной вестью», которую он надеялся услышать как можно позже, и опубликовал обращение к своим землякам со Ставрополья.

- Михаил Сергеевич для меня сделал очень много. С 11 лет я всегда был под его присмотром. Я был очень тесно связан с его семьей. Благодаря ему я многого достиг, создал «Ласковый май». Если бы не он, могло бы не быть ни Юры Шатунова, ни Андрея Разина, ни солистов группы «Ласковый май», - написал Андрей Разин на своей странице в соцсетях.

Горбачева продюсер охарактеризовал как доброго, хорошего человека, который просто «так и не понял, что случилось с нашим народом». При этом Разин признал, что произошедшее со страной в эпоху правления Горбачева стало настоящей катастрофой, но несмотря на это попросил быть осторожными в высказываниях в адрес политика.

- Его винят в развале Советского Союза, но единственное, в чем он виноват, это в том, что он - добрый, душевный человек. К нему можно относиться по-разному, но в этот скорбный день давайте почтим его память. Я прошу воздержаться от осуждения его роли в истории нашей страны. Моя семья скорбит вместе со мной. Уверен, мои земляки-ставропольчане меня тоже поддержат? - обратился к жителям его родного края Андрей Разин.