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Общество31 августа 2022 14:15

Ставрополье потратит 200 млн на подготовку к отопительному сезону

Край подготовился к зиме на 80%
Данил Юрков

Ставрополье на 80% готова к отопительному сезону предстоящей зимой, об этом сообщила пресс-служба министерства ЖКХ региона. Во всем крае в настоящий момент меняется 29 километров ветхих тепловых сетей. В столице региона будет заменено всего 2 километра сетей: активные работы проводятся в это время в северо-западном районе города.

Кроме того, в 2022 году в регионе запустят 911 и обновят 249 котельных. Старые системы меняются на новые отечественные котлы. Отличаются новые российские котлы тем, что у них имеется современная автоматика, уточнили в министерстве. На подготовку к отопительному сезону в этот раз выделено из бюджета 200 млн рублей.

Сдать все работы должны до 1 ноября 2022. Все работы ведутся под надзором губернатора Ставропольского края.