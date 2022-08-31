Ставрополье потратит 200 млн на подготовку к отопительному сезону

Ставрополье на 80% готова к отопительному сезону предстоящей зимой, об этом сообщила пресс-служба министерства ЖКХ региона. Во всем крае в настоящий момент меняется 29 километров ветхих тепловых сетей. В столице региона будет заменено всего 2 километра сетей: активные работы проводятся в это время в северо-западном районе города.

Кроме того, в 2022 году в регионе запустят 911 и обновят 249 котельных. Старые системы меняются на новые отечественные котлы. Отличаются новые российские котлы тем, что у них имеется современная автоматика, уточнили в министерстве. На подготовку к отопительному сезону в этот раз выделено из бюджета 200 млн рублей.

Сдать все работы должны до 1 ноября 2022. Все работы ведутся под надзором губернатора Ставропольского края.