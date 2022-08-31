Ставрополец обвиняется в мошенничестве на 580 тысяч рублей

Житель Ставрополя обвиняется в мошенничестве: мужчина ввел в заблуждение ранее знакомую женщину, попросив в долг 580 тысяч рублей, но деньги так и не вернул.

— Согласно материалам уголовного дела, злоумышленник в период с января 2019 года по октябрь 2020 ода убедил ранее знакомую гражданку осуществить ему переводы денежных средств в общей сумме более 580 тысяч рублей под предлогом решения своих бытовых проблем, обещая вернуть долг, – пишет пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Потерпевшая не знала о мотивах мошенника и перевела деньги на его карту несколькими транзакциями. Однако мужчина не собирался возвращать деньги и распорядился появившимися средствами по своему усмотрению. Женщину такое не устроила, и она подала на знакомого в суд.

В настоящее время уголовное дело направлено в Ленинский районный суд города Ставрополя для дальнейшего рассмотрения.