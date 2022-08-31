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Экономика31 августа 2022 16:27

Ставрополье получит более 760 млн рублей на развитие систем теплоснабжения

Деньги выделят из Фонда национального благосостояния
Инна МОРОЗОВА

Ставропольский край получит 762 миллиона рублей на развитие систем теплоснабжения трех городов. Об этом рассказал в своем телеграм-канале губернатор Владимир Владимиров.

- Речь о строительстве двух новых котельных в Пятигорске и Нефтекумске, а также модернизации теплосетей в Невинномысске, - написал он.

Глава региона отметил, что деньги на модернизацию будут выделены из Фонда национального благосостояния.

Ранее сообщалось, что регион потратил 200 миллионов рублей на подготовку к отопительному сезону. Ставрополье готово к зиме на 80 процентов.