Ставрополье получит более 760 млн рублей на развитие систем теплоснабжения

Ставропольский край получит 762 миллиона рублей на развитие систем теплоснабжения трех городов. Об этом рассказал в своем телеграм-канале губернатор Владимир Владимиров.

- Речь о строительстве двух новых котельных в Пятигорске и Нефтекумске, а также модернизации теплосетей в Невинномысске, - написал он.

Глава региона отметил, что деньги на модернизацию будут выделены из Фонда национального благосостояния.

Ранее сообщалось, что регион потратил 200 миллионов рублей на подготовку к отопительному сезону. Ставрополье готово к зиме на 80 процентов.