Сыры и молоко: ставропольский молочный комплекс «Надеждинский» и Россельхозбанк укрепляют сотрудничество

Россельхозбанк на Ставрополье взаимодействует с молокоперерабатывающими предприятиями и частными молочными хозяйствами: от небольших фермерских и ремесленных производств до крупных агрохолдингов. Одним из таких партнеров банка является предприятие ООО «Козий молочный комплекс «Надеждинский».

Это абсолютно новый комбинат полного цикла по переработке молока на цельномолочную продукцию и по изготовлению сыров. Сырье здесь собственное: предприятие включает ферму по содержанию коз молочного направления, где установлено современное стойловое оборудование, поилки, оборудование для комфорта (чесалки), есть доильный зал на 144 места. На ферме предусмотрено содержание поголовья дойного стада на 2000 голов, есть и два отдельных корпуса для выращивания козлят в количестве 1600 голов. Новый завод позволяет производить почти все виды молочной продукции: молоко пастеризованное, йогурты, творог, все виды сыров (мягкие, полумягкие, полутвердые и твердые), масло и даже мороженное.

РСХБ и молочный комплекс взаимодействуют по ряду направлений. В этом году компания уже перешла на расчетно-кассовое обслуживание в Россельхозбанке. В настоящее время дорабатывается и утверждается дорожная карта дальнейшего сотрудничества.

«Сейчас наша продукция доступна в розницу на территории Ставропольского края, а также мы делаем поставки в Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск, Барнаул, Владивосток. При этом в ближайших планах у нас глобальное увеличение точек продаж. Кроме того, скоро мы будем выпускать сухое молоко для детского питания, а также сможем увеличить поголовье скота до 8500 голов, что позволит производить около 10 млн кг козьего молока в год», – поделился планами на будущее директор ООО «Козий молочный комплекс «Надеждинский» Алексей Семенов.

«Молочное направление на Ставрополье занимает далеко не последнее место, поэтому требует постоянного участия и поддержки со стороны властей и финансовых организаций. Так, Россельхозбанк вкладывает значительные ресурсы в развитие молочных предприятий. Только за период с августа 2021 года по текущее время Россельхозбанк в регионе профинансировал предприятия, занимающиеся молочным направлением, на 205 млн рублей. Пакет услуг для предпринимателей включает не только кредитование, но и ведение расчетно-кассового обслуживания, помощь предприятиям в реализации их продукции посредством маркетплейса Свое Родное и прочее», – рассказал директор Ставропольского филиала Россельхозбанка Алексей Сенокосов.