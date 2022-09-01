За сутки на Ставрополье коронавирусом заболели 875 человек

На Ставрополье за минувшие стуки заболели 875 человек, при этом 398 пациентов выписаны, смертельных случаев от вируса выявлено не было, об этом пишет губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в своих соцсетях.

— Суточное количество выявленных случаев заболевания не превышает значений, которые мы уже видели в конце августа, – добавляет глава региона.

Также первый компонент вакцины от коронавируса получили 3441 человек, а второй – 1597. Губернатор напоминает, что не стоит забывать об эпидпрофилактики, о вакцинации и ревакцинации.

Напомним, что на Ставрополье выявили районы, где за неделю от коронавируса заболело больше всего человек.