В Дагестане в результате автоаварии погибли шесть человек

В МВД рассказали, что водитель автомобиля «ВАЗ-2112» выехал на встречную полосу движение, где столкнулся с двумя легковушками. Фото: пресс-служба МВД Дагестан

Поздно вечером, 31 августа 2022 года, в Дагестане произошло крупное дорожное происшествие. В Унцукульском районе республики столкнулись три автомобиля. По уточненным данным погибли 5 человек.

В МВД рассказали, что автоавария случилась примерно в 23:00, на 10 километре автодороги «Шамилькала - Временный». Мужчина, который управлял автомобилем, «ВАЗ-2112» при совершении обгона, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с двумя машинами: «LADA Granta» и «ВАЗ-21093». От полученных травм на месте погибли пять человек.

В настоящее время дагестанские медики борются за жизни четырёх человек, пострадавших в ночном ДТП. Три человека госпитализировали в ЦГБ Буйнакска. Один из участников ДТП в крайне тяжелом состоянии, еще двое - в тяжелом состоянии. Ребенок 12 лет был экстренно транспортирован в Детскую республиканскую клиническую больницу, его прооперировали.

- Состояние ребёнка оценивается как тяжелое, - сообщили в пресс-службе Минздрава Дагестана.