Сбившего велосипедиста водителя нашли на Ставрополье

Фото: УГИБДД по СК

В городе Благодарный Ставропольского края водитель «Нивы» сбил велосипедиста и сбежал с места ДТП. С травмами 44-летнего пострадавшего местного жителя отвезли в больницу города. По предварительной информации, водитель «Нивы» не предоставил преимущество в движении и наехал на велосипедиста.

Скрывшего нарушителя нашли сотрудники госавтоинспекции: им оказался 44-летний житель Благодарного с явными признаками алкогольного опьянения. Ранее мужчина был лишен права водить авто.

Теперь же в отношении нарушителя собран материал за оставление места ДТП и за повторное вождение в состоянии алкогольного опьянения. За такой список предусматривается уголовная ответственность.