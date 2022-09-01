Полицейские изъяли полкилограмма мефедрона на Ставрополье

Полкилограмма мефедрона изъяли полицейские у жителя Минеральных вод на Ставрополье. Ранее сотрудники МВД получили наводку на попытку незаконного сбыта синтетического наркотика на территории Минеральных вод. Наводка подтвердилась «проверочной закупкой».

Полицейские арестовали 44-летнего жителя Минеральных вод с пакетом, в котором находился порошок.

— Экспертиза показала, что находящееся в полимерном пакете сыпучее вещество является мефедроном общей массой более 470 граммов. По словам 44-летнего жителя Минеральных Вод, полимерный пакет с наркотиком он нашел в поле на территории города., – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 228.1 (незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в крупном размере). Сейчас преступник заключен под стражу.