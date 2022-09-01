Закончено расследование дела об организации наркопритона на Ставрополье

В городе Михайловске — Ставропольский край, недалеко от столицы региона, 69-летний гражданин основал наркопритон, в который пускал к себе в дом наркозависимых в обмен на алкоголь.

— Отделом дознания ОМВД России «Шпаковский» завершено расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 232 УК РФ (организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов), – пишет пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Следы наркотиков были обнаружены в квартире мужчины — это подтвердила экспертиза. Доказательная база противоправной деятельности собрана и с утвержденным обвинительным актом направлена в Шпаковский районный суд на рассмотрение.

Похожий инцидент произошел в Кисловодске, где 52-летний житель города организовал наркопритон, куда пускал зависимых, предлагал новые шприцы и убирал помещение. Взамен мужчина брал деньги и алкоголь.