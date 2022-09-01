На Ставрополье пьяный мотоциклист стал фигурантом уголовного дела

В селе Дивное в Ставропольском крае пьяный мотоциклист упал с мотоцикла: оказалось, у него отобрали права, и теперь на мужчину заведено уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

— Сотрудники Госавтоинспекции предложили ему пройти процедуру освидетельствования на состояние опьянения. Алкотектор показал наличие 1,12 промилле паров этанола в выдыхаемом воздухе, что значительно превышает допустимую норму, – сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе разбирательства сотрудники ГИБДД выяснили, что осенью прошлого года мужчина был лишен прав за вождение в нетрезвом виде на 2 года. Также ему было назначено наказание в виде 300 часов общественных работ. Однако он снова сел за руль. Теперь на правонарушителя заведено уголовное дело по пункту 2 статьи 264 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения).

Также недавно пьяный водитель в городе Благодарный сбил велосипедиста. Права у мужчины отобрали после вождения в пьяном виде, но это не остановило его повторить правонарушение уже без водительского удостоверения.