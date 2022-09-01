Невинномысский "Арнест" примет участие в выставке для ритейлеров в Москве

В Москве 7-8 сентября пройдет масштабная выставка российских торговых марок "SobMaExpo". Главная миссия мероприятия - помочь ритейлу сохранить и улучшить ассортимент на полках в условиях, когда иностранные производители уходят из России.

На выставке свою продукцию представят более 100 отечественных компаний, производящие продукты питания, товары для дома, косметику, аптечные товары, бумажную и гигиеническую продукцию, упаковки. В выставке поучаствует невинномысский "Арнест" - крупнейший производитель парфюмерно-косметической и хозяйственно-бытовой продукции в аэрозольной упаковке в Восточной Европе.

Компания уже больше 20 лет работает по контрактной системе. Изюминкой предприятия называют лак "Прелесть", выпускаемый здесь уже 40 лет. Этим брендом пользовались наши мамы и бабушки. За эти годы формула продукта развивалась, но теплые ностальгические чувства, связанные с названием, сохранились и сподвигают женщин покупать продукцию.

- Все богатство и многообразие даров российской природы, а также результаты научных разработок отечественных производителей, представленные на выставке, дадут возможность представителям розничных сетей не только найти аналоги импортных товаров, но и представить российских потребителям уникальные передовые разработки, в некоторых случаях не имеющие аналогов в мире, а также представить ассортимент здоровой, натуральной и полезной продукции, - отмечают организаторы.

Особенно будут выделять новые производства. Для переговоров с поставщиками ритейлерам выделят специальную зону в "Крокус Экспо". Кроме выставки, на мероприятии также пройдет экономическая конференция. Подробную информацию можно найти на сайте выставки.