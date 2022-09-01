С началом учебного года в Ставрополе возникли 7-балльные пробки

В краевой столице возникли 7-балльные пробки, от которых жители Ставрополя стали негодовать. В летнее время таких заторов не было, а теперь ставропольцы боятся, что город «встанет», а цены на такси сильно поднимутся.

Вечером пробки образуются по всему городу, сильные заторы на проспектах Кулакова и Карла Маркса, а также на улицах Ленина, Артема, Дзержинского, Кавалерийская, Лермонтова, Шпаковская, Доваторцев.

И пока Ставрополь стоит в пробках, молодежь Дагестана рискует жизнью на дороге ради лайков в соцсетях. Три видео с рискующими жизнью и здоровьем экстремалами разлетелись по сети. Правоохранители просто штрафуют их, так как другие санкции применить невозможно.