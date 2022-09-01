В Ставрополе перекроют Российский проспект из-за монтажных работ

В Ставрополе будут перекрывать проспект Российский из-за проведения монтажных работ в районе новой магистрали по улице Ивана Щипакина. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Ставрополь.

Ранее предполагалось, что дорогу перекроют только до 2 сентября, но работы затянулись. Водителям советуют заранее выбирать маршрут, чтобы объезжать перекрытый участок дороги.

— Ограничение коснется проспекта Российского от улицы Западный обход до улицы Тухачевского, улицы Ивана Щипакина от проспекта Российского до улицы генерала Маргелова. Движение будут перекрывать ежедневно с 00 до 5 часов с 3 по 7 сентября, – пишет ведомство.

Также напомним, что с началом учебного года в Ставрополе появились 7-балльные пробки. Во всем городе появляются заторы, жители боятся, что город “встанет”, а цены на такси сильно повысятся.