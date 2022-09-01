«Россети Северный Кавказ» проверили безопасность электроустановок возле образовательных учреждений СКФО

Фото: «Россети Северный Кавказ»

Перед началом нового учебного года «Россети Северный Кавказ» провели плановые проверки энергообъектов, находящихся на территориях и вблизи образовательных учреждений во всех регионах операционной деятельности компании.

Энергетики обследовали воздушные линии электропередачи, трансформаторные и распределительные пункты, питающие школы и детские сады.

Оборудование электросетевого комплекса проинспектировали на предмет наличия дефектов опор, проводов и соединений. Кроме того, рабочие группы проверили прочность замков, надежность ограждений, а также наличие предупреждающих об опасности информационных знаков и плакатов.

«Профилактика детского электротравматизма – направление, которому «Россети Северный Кавказ» уделяют повышенное внимание. В этом вопросе допустим только один подход – ответственный и разносторонний. Поэтому в преддверии нового учебного года сотни специалистов реализовали один из пунктов комплексной программы, направленной на сохранение детского здоровья», – отметил первый заместитель генерального директора-главный инженер «Россети Северный Кавказ» Виктор Абаимов.

Помимо рейдов в перечне мероприятий, постоянно реализуемых специалистами энергокомпании в рамках комплексной программы по снижению детского электротравматизма, значатся акции информационного характера. Это уроки, игры и конкурсы, направленные на получение и проверку знаний правил безопасного обращения с электричеством, экскурсии на подстанции.