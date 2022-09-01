Уралсиб открывает «Золотой сезон»

Фото: банк Уралсиб

Срочный вклад «Золотой сезон» уже можно открыть в любом отделении банка Уралсиб – в офисах либо онлайн.Чтобы воспользоваться его преимуществами, необходимо положить на счет сумму от 100 тысяч рублей на срок от 181 или 367 дней.

Далее процент будет начисляться в зависимости от размера и срока вклада. Ставка составит от 5,55 до 7,50 годовых процентов. Эти деньги выплачиваются клиенту на отдельный счет при истечении оговоренного договором времени. Снятие денег, автоматическое продление, оплаты со счета либо его пополнение до закрытия вклада будут недоступны. Зато в итоге вложение принесет выгоду, а деньги не будут лежать зря.

Узнать все нюансы и условия по вкладу «Золотой сезон» можно в ближайшем отделении банка, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».