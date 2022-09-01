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Общество1 сентября 2022 16:05

Минздрав Ставрополья прокомментировал жалобы на больницу в Невинномысске

В ведомстве рассказали подробности инцидента, из-за которого местная жительница опубликовала в интернете гневное видео
Инна МОРОЗОВА

Министерство здравоохранения Ставропольского края прокомментировало жалобу жительницы Невинномысска на городскую детскую больницу.

Девушка осталась недовольна тем, как ее ребенку оказали медицинскую помощь. Она опубликовала видео в сети, в котором высказала свои претензии.

В ведомстве отметили, что горожанка несколько раз обращалась в больницу. И несколько раз ее ребенку предлагали госпитализацию. Каждый раз девушка отказывалась от нее в письменной форме.

Минздрав утверждает, что медицинские услуги были предоставлены в полном объеме. Единственный нюанс – недостаток персонала в ЛОР-отделении. Там принимает всего один врач.

- Администрацией медучреждения предпринимаются все возможные меры по привлечению медицинских работников, - добавили в ведомстве.