Минздрав Ставрополья прокомментировал жалобы на больницу в Невинномысске

Министерство здравоохранения Ставропольского края прокомментировало жалобу жительницы Невинномысска на городскую детскую больницу.

Девушка осталась недовольна тем, как ее ребенку оказали медицинскую помощь. Она опубликовала видео в сети, в котором высказала свои претензии.

В ведомстве отметили, что горожанка несколько раз обращалась в больницу. И несколько раз ее ребенку предлагали госпитализацию. Каждый раз девушка отказывалась от нее в письменной форме.

Минздрав утверждает, что медицинские услуги были предоставлены в полном объеме. Единственный нюанс – недостаток персонала в ЛОР-отделении. Там принимает всего один врач.

- Администрацией медучреждения предпринимаются все возможные меры по привлечению медицинских работников, - добавили в ведомстве.