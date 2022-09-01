Ставропольский край получит 55 новых школьных автобусов

55 новых школьных автобусов получит Ставрополье. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин.

Он отметил, что по поручению президента на приобретение более трех тысяч автобусов для российских школ выделят десять миллиардов рублей.

- Большинство из них направим в сельские школы, чтобы у детей была возможность комфортно добираться до школы, - сказал премьер-министр.

Как указано в документе, Ставропольский край получит 21 автобуса ПАЗ и 34 "Газели". Вместимость транспорта – 21-24 человека. Все машины произведены в России.