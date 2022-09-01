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Общество1 сентября 2022 18:14

Новые автобусы запустили по маршруту №13 в Ставрополе

Проезд стоит 28 рублей
Инна МОРОЗОВА

В четверг, 1 сентября, в Ставрополе начали курсировать новые полунизкопольные автобусы по маршруту №13: «Жилищный комплекс «Белый город» - 12-й километр».

Как сообщает Миндор, автобусы будут ходить ежедневно с 6:00 до 23:00. В часы пик интервал составит 10 минут.

В новом транспорте есть электронное табло, терминал для банковских карт, видеокамера.

Автобусы способны вместить 43 пассажира. Плата за проезд у них фиксированная - 28 рублей.

Ранее сообщалось, что Ставрополье получит 55 новых школьных автобусов.