Найдена пропавшая 22 августа 16-летняя ставропольчанка

В Ставрополе волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» завершили поиски пропавшей девушки 2005 года рождения.

- Найдена. Жива, - сообщают активисты.

О том, что 16-летняя школьница не вернулась домой стало известно 22 августа 2022 года. Уточнялось, что живет пропавшая в Промышленном районе краевого центра. Следственное управление следственного комитета России по Ставропольскому краю вскоре завело по факту произошедшего уголовное дело. К счастью, подросток найдена, о чем уже оповестили ее родных. Тем временем, объявлена в розыск 15-летняя Оксана Самойлова из Новоалександровска Ставропольского края. Школьницу никто не видел с 27 августа. Ее поисками занимаются также волонтеры отряда «Лиза Алерт» и полиция. Если вы знаете о местонахождении девушки, звоните по номеру 112.