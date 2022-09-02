На Ставрополье водитель «Нивы» не справился с управлением и въехал в жилой дом

Мужчина врезался в стену жилого дома в Благодарненском округе Ставрополья. Фото: Госавтоинспекция Ставрополья

В Госавтоинспекции Ставрополья сообщили, что водитель внедорожника в Благодарненском округе не справился с управлением и въехал в жилой дом.

По предварительной информации ведомства, ДТП произошло 1 сентября в 15:25 в селе Спасском. Мужчина за рулем отечественного автомобиля «Нива» не справился с управлением и допустил съезд с дороги, затем машина влетела в стену частого дома.

После автоаварии 59-летний водитель был госпитализирован в больницу, где прошел алкотестер, в момент аварии он был трезв. В краевом управлении ГИБДД уточнили, что злостным нарушителем ПДД водитель никогда не был, по факту ДТП проводят проверку. Ущерб жильцам дома водитель внедорожника возместит в гражданском порядке.