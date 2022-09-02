На Ставрополье водитель «семерки» задавил пешехода

Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют, что делал погибший в такой поздний час на автотрассе. Фото: Госавтоинспекция Ставрополья

В краевом управлении ГИБДД рассказали, что ночью 2 сентября в Минераловодском округе водитель «семерки» сбил 45-летнего местного жителя. Мужчина скончался на месте.

Автоаварии произошла поздно ночью, примерно в час ночи, на 330 км автодороги «Кавказ» (вблизи села Ульяновка). 65-летний мужчина находился за рулем отечественной легковушки ВАЗ-2107. Мужчина выбрал небезопасную скорость движения и не смог вовремя остановиться, когда увидел пешехода, который переходил проезжую часть в границах перекрестка.

Как сообщили сотрудники Госавтоинспекции, 45-летний пешеход, житель села Марьины Колодцы, умер на месте, у него произвели биозабор крови для установления степени опьянения. Уточняется, что у мужчины не было световозвращающих элементов в одежде.

65-летний житель Ростова-на-Дону, который допустил наезд, несколько раз привлекался к ответственности за нарушение скоростного режима, но в момент аварии был трезв. Сотрудники ГИБДД проводят проверку для установления всех обстоятельств произошедшего.