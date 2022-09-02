В Ставрополе 3 сентября пройдут пять первых осенних ярмарок

Первые пять осенних ярмарок выходного дня пройдут в Ставрополе традиционно в субботу, а также в воскресенье.

На этот раз - 3 сентября 2022 года, торговые точки в рамках акции «Покупай ставропольское!» разместятся по четырем адресам: на улицах Васильева, 35/1, Чапаева, 11, Ленина, 328/11 и Ленина 74/17. На следующий день - в воскресенье 4 сентября, торговля запланирована на Серова, 466.

По информации пресс-службы администрации краевого центра, ярмарки выходного дня будут работать с 8:00 до 16:00.

- На ярмарках можно будет приобрести свежие фрукты, овощи, бахчевые, ягоды, молочные и мясные изделия, зелень и многое другое. Качество продуктов не вызывает сомнений, ведь они производятся из натурального сырья в хозяйствах Ставрополья., - добавили в ведомстве.