На Ставрополье разыскивают 15-летнюю Оксану Самойлову

15-летнюю Оксану Самойлову разыскивают на Ставрополье. Фото: Лиза Алерт

На Ставрополье пропала 15-летняя жительница Новоалександровска - Оксана Самойлова. Девушка ушла из дома 27 августа и с тех пор ее никто не видел.

В добровольческом поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт» сообщили основные приметы школьницы: рост 160 см, девушка плотного телосложения, у нее карие глаза и темно-русые волосы. Если знаете что-то о местонахождении Оксаны - сообщите по номеру в ориентировке либо в полицию.

На Ставрополье это уже третье исчезновение девушек-подростков за последний месяц. Ранее «КП-Ставрополь» писала, что первую пропавшую девушку нашли живой и здоровой. Обстоятельства ее исчезновения уточняются.