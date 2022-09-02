Количество заболевших коронавирусом за сутки на Ставрополье приблизилось к 1000 человек

28 детей с подтвержденным тестом на COVID-19 госпитализировали в больницу. Фото: Олег УКЛАДОВ

К утру 2 сентября на Ставрополье медики подтвердили 957 новых случаев заболевания COVID-19. 47 человек были госпитализированы в специализированные стационары. Об этом рассказал губернатор Владимир Владимиров.

- За минувшие сутки выздоровели еще 587 ставропольчан. Заболеваемость выросла, однако уровень госпитализации остается на минимальных отметках, - прокомментировал эпидемиологическую обстановку глава Ставрополья.

Среди заболевших 101 человек - это дети. 73 ребенка находятся на амбулаторном лечении, еще 28 детей госпитализировали в специализированное медицинское учреждение.