Кратковременный дождь с грозой прогнозируют на Ставрополье в воскресенье

В Ставропольском крае после изнуряющей жары наступит дождливая погода, следует из данных Ставропольского Гидрометцентра.

Уже ночью с 3-го на 4 сентября 2022 года в Ставрополе и в регионе местами пройдет кратковременный дождь с грозой. Столбики термометров покажут +18 в ночное время и от +23 до +33 градусов - в дневное. Днем в воскресенье также прогнозируют кратковременный дождь с грозой в краевом центре и в некоторых округах Ставрополья.

При этом днем ранее - в субботу, осадков в крае не ожидается, а воздух прогреется до +35 градусов. Напомним, накануне - 1 сентября, был отмечен самый жарки День знаний в Ставрополе за последние 10 лет. Температура превысила отметку +35 градусов. По некоторым наблюдениям, воздух прогрелся до +38 градусов. Если так, то можно считать установленным новый рекорд. Поскольку для Ставрополя самым жарким этот день считался в 2010 году, когда потеплело до +37 градусов.