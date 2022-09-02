В Дагестане месячный ребенок умер от коклюша

Дагестанский малыш скончался от осложнений инфекции. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Минздраве Дагестана рассказали о трагической смерти малыша, который умер в возрасте одного месяца. Ребенок умер от коклюша, старшие дети в семье были больны инфекционным заболеванием, они были не привиты.

В ведомстве уточнили, что медикам не удалось спасти ребёнка, у которого развилось опасное осложнение коклюша - двусторонняя пневмония. Ребенка, в силу возраста еще не привили, но старшие дети в семье, от которых он заразился, были непривиты. Диагноз у старших детей был подтверждён лабораторно.

Коклюш - инфекционное заболевание, которое у детей может протекать агрессивно. Инфекция опасна своими высокими рисками осложнений и летального исхода при заболевании детей одного года, по этой причине вакцинация от коклюша внесена в Национальный календарь прививок. Ее проводят в возрасте 3, 4,5 и 6 месяцев.

В Минздраве республики напомнили о необходимости вакцинации детей от смертельно опасных инфекций, которые сейчас стали встречаться все чаще.

- Для вакцинации используются качественные вакцины, которые транспортируются с соблюдением «холодовой цепи», иммунизация проводится только после осмотра педиатра и после исключения противопоказаний, - уточнили в ведомстве.