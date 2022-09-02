Мальчик 7 лет пропал в Пятигорске

Фото: «Лиза Алерт»

В Пятигорске пропал 7-летний мальчик по имени Илья Иноземцев. Об этом сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт», который обращается к жителям Ставрпольского края за помощью в установлении местонахождения ребенка. Из данных в появившейся в социальных сетях ориентировке следует, что первоклассник пропал в пятницу, 2 сентября 2022 года, во время прогулки на улице. Другой уточняющей информации не сообщается.

Всех обладающих какими-либо сведениями просят обращаться с новостями к волонтерам, которые в настоящий момент организуют поиски: Виктория (89614513030) и Валерия (89091883388).

Ранее мы писали про исчезновение 15-летней Оксаны Самойловой из Новоалександровска 27 августа 2022 года. А также про завершение поисков 16-летней девушки, пропавшей в Ставрополе 22 августа. К счастью, подросток найдена живой. Ранее по факту ее исчезновения следователи заводили уголовное дело.