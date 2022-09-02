Водители грузовиков на Ставрополье не поделили трассу и врезались друг в друга

На Ставрополье водители грузовиков не поделили дорогу. Фото: Госавтоинспекция Ставрополья

В краевом управлении ГИБДД рассказали, что минувшим днем в Петровском округе водители двух КАМАЗов не поделили перекресток. В результате оба грузовых автомобиля попали в ДТП.

По информации сотрудников Госавтоинспекции, спор двух водителей привел к столкновению двух грузовиков. Инцидент произошел 1 сентября в 11:30 на пересечении полевых (грунтовых) дорог. Два КАМАЗа были задействованы в работе на полях, на перекрестке они столкнулись.

В ДТП травмы получил 53-летний мужчина, его госпитализировали в Петровскую городскую больницу. Два водителя грузовиков злостными нарушителями ПДД не являются, а в момент столкновения были трезвы. Обстоятельства происшествия устанавливают сотрудники ГИБДД.