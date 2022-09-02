В Ставрополе женщина делала закладки прямо на кладбище

В Ставрополе 53-летняя женщина прятала наркотики на кладбище. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Антинаркотической комиссии Ставрополья рассказали, что сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать женщину, которые делала закладки с наркотиками прямо на кладбище.

Выяснилось, что 53-летняя ставропольчанка женщина сделала несколько закладок с наркотиками на погосте, полицейские поймали ее во время совершения преступления. В тайнике было 9 свертков с запрещенными веществами.

«В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по факту незаконного сбыта наркотиков в крупном размере», - рассказали в ведомстве.

Теперь, если вина 53-летней жительницы Ставрополя будет доказана, то женщине грозит до 20 лет лишения свободы.