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Происшествия2 сентября 2022 8:56

В Ставрополе женщина делала закладки прямо на кладбище

Преступницу задержали полицейские
Анфиса КИМЕНИНИКО
В Ставрополе 53-летняя женщина прятала наркотики на кладбище.

В Ставрополе 53-летняя женщина прятала наркотики на кладбище.

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Антинаркотической комиссии Ставрополья рассказали, что сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать женщину, которые делала закладки с наркотиками прямо на кладбище.

Выяснилось, что 53-летняя ставропольчанка женщина сделала несколько закладок с наркотиками на погосте, полицейские поймали ее во время совершения преступления. В тайнике было 9 свертков с запрещенными веществами.

«В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по факту незаконного сбыта наркотиков в крупном размере», - рассказали в ведомстве.

Теперь, если вина 53-летней жительницы Ставрополя будет доказана, то женщине грозит до 20 лет лишения свободы.