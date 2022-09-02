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Происшествия2 сентября 2022 9:01

Мотоциклист-нарушитель пострадал в ДТП в Ставрополе

Водитель мотоцикла выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора
Никита АВДЕЕВ
Никита АВДЕЕВ
Фото: УГИБДД по СК

Фото: УГИБДД по СК

В Ставрополе в пятницу, 2 сентября 2022 года, утром - около 10:00 часов, произошла авария с участием мотоциклиста на пересечении улиц Ленина и Чкалова.

Как рассказали «КП-Ставрополь» в пресс-службе УГИБДД по Ставропольскому краю, по предварительной версии, водитель мотоцикла «Хонда» выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора.

- В результате чего допустил столкновение с автомобилем «ВАЗ-21011», который завершал маневр поворота налево на улицу Чкалова, - добавили в Госавтоинспекции региона.

Уточняется, что в аварии пострадали водитель и пассажир мотоцикла. Их госпитализировали в больницу Ставрополя с травмами. Но угрозы жизни нет, от тяжких последствий для здоровья их спасли мотошлемы. Личности пострадавших выясняются.

Сотрудники ГИБДД уже установили, что мотоцикл не зарегистрирован в установленном законом порядке.