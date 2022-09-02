Ессентуки заработали на курортном сборе около 43 млн рублей

Фото: мэрия Ессентуков

В Ессентуках перевыполняют план по курортному сбору. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Тенденция держится уже четыре месяца. Согласно подсчетам управления экономического развития мэрии, в апреле план перевыполнили на 19%, в июне - на 29%. Таким образом, администрация заработала на курортном сборе почти 43 млн рублей.

Все средства, согласно правилам программы, пойдут на благоустройство туристической инфраструктуры. На деньги от курортного сбора в Ессентуках обустроили верхнюю часть Курортного парка и территорию Верхних минеральных ванн, содержат парк Победы, Лечебный парк и сквер "Приозерный". Вскоре появится досуговая зона северной части "зеленой зоны".

Фото: мэрия Ессентуков

- В середине августа в Ессентуках стартовала большая работа на нижней исторической аллее. В рамках проекта будет заменено почти 9 тысяч квадратных метров плиточного покрытия, почти 2000 аллейных бортовых камней, установлено не меньше 60 новых лавочек и урн. Здесь будет установлена почти сотня декоративных светодиодных светильников, работающих в режиме "вся ночь", - заявили в администрации Ессентуков, уточнив, что стоимость проекта - почти 55 млн рублей.

Курортный сбор в Ессентуках составляет 50 рублей для всех иногородних взрослых ежесуточно. Столько же отдают туристы в Сочи и на алтайской Белокурихе. Счетная палата России поддержала продление программы курортных сборов до 2027 года.