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Здоровье2 сентября 2022 11:09

В Ставропольском крае развернули 720 коек для пациентов с COVID-19

Губернатор рассказал, что четверть из них - свободные
Никита АВДЕЕВ
Никита АВДЕЕВ

В Ставропольском крае по состоянию на 2 сентября 2022 года в медицинских учреждениях развернуто 720 коек для пациентов с COVID-19. За последние сутки в регионе выявлено 957 новых случаев заражения. В этом числе 100 случаев инфицирования среди детей. Еще 47 больным разных возрастов потребовалась госпитализация.

Об этом и про данные по заболеваемости в регионе сообщил губернатор Владимир Владимиров.

- Вместе с ростом заболеваемости мы продолжаем наращивать число ковидных мест в больницах, создавая все условия для оказания специализированной помощи, - отметил глава Ставрополья. - На данный момент развернуты 720 коек. Почти четверть из них свободны.

Ранее мы сообщали, что за последние сутки в Ставропольском крае выздоровели от коронавируса еще 587 человек. Кроме того, в регионе продолжается кампания по вакцинации против COVID-19.