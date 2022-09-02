Ставропольские врачи спасли карьеру сломавшему руку 18-летнему боксеру

В Железноводске ставропольские врачи смогли спасти карьеру 18-летнему боксеру после тяжелого перелома руки. Раньше такие переломы лечили просто: наложили гипс – ходи и восстанавливайся. Часто после такого спортивные карьеры заканчивались.

Иначе решили сделать травматологи-ортопеды Борис Кузьминов и Юрий Власов. Они провели металлоостеосинтез и установили в руку металлическую пластину, которая фиксирует отломки кости в правильном положении.

Анатомия кисти восстанавливается с первых дней, а к тренировкам молодой боксер вернется уже через месяц.

Напомним, что Ставропольский край получит 16 новых машин скорой помощи. Транспортные средства предназначены для малых населенных пунктов, чтобы повысить доступность медицинской помощи.