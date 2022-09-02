В СКФУ создали портал для студентов с вакансиями по всему Северному Кавказу

Фото: СКФУ

Студенты Северо-Кавказского федерального университета создали первый в округе цифровой банк вакансий для специалистов без опыта. Об этом сообщает управление по информации и связям с общественностью вуза.

Разработку презентовали на всероссийском молодежном форуме "Машук". Над проектом работали студенты IT-направлений СКФУ и университетов, входящих в Консорциум вузов Северного Кавказа "Человеческий капитал и новая экономика для полиэтничных регионов". Портал назвали "Кавказ возможностей". С разработкой ознакомились обычные студенты, а также заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Григорий Гуров, начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков и губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Перед "Кавказом возможностей" стоит несколько задач. Первая – сформировать базу выпускников вузов СКФО, нуждающихся в трудоустройстве. А вторая – создать удобные условия для цифрового размещения вакансий от компаний.

На портале можно зарегистрировать как студент, работодатель или вуз. Обучающиеся смогут сами создавать профили, редактировать резюме и откликаться на вакансии. А работодателям будет открыт банк интересных портфолио. Первые пользователи сервиса уже оценили технические возможности площадки. Они отметили удобный поиск.

Ректор СКФУ, председатель совета Консорциума вузов Северного Кавказа Дмитрий Беспалов заявил, что портал поможет округу не потерять специалистов.

– Наша задача – создать благоприятные и перспективные условия для будущей профессиональной реализации студентов. Уверен, что проект «Кавказ возможностей» поможет тысячам ребят трудоустроиться, не покидая макрорегиона, – приводят его слова в пресс-службе вуза.

Этим "Кавказ возможностей" не ограничится. Разработчики думают над созданием специальной вкладки с вакансиями для людей с ограниченными возможностями здоровья.