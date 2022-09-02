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Общество2 сентября 2022 13:30

На Ставрополье проходит первый этап финала чемпионата России по мотоболу

Площадкой для проведения стал Ипатовский округ края
Данил Юрков

На Ставрополье проходит первый этап финала чемпионата России по мотоболу. Площадкой проведения соревнований стал Ипатовский округ. Всего участвуют три команды, в числе которых ставропольская команда "Колос". Ставропольцам надо выиграть в двух этапах из трех, чтобы другие команды не смогли столкнуть их с места лидера состязаний.

В 2018 команда "Колос" уже выигрывала звание чемпиона России по мотоболу. Сейчас статистика ставропольцев — 10 побед из 11 проведенных игр. Два игрока команды возглавляют список бомбардиров: 1-е место — Сергей Крошка с 21 голом, 2-е место — Вячеслав Лемешевский с 18 забитыми мячами.

О травмах среди команд мотобола не сообщается, но одному боксеру повезло меньше. Ставропольские врачи спасли карьеру 18-летнему боксеру, вставив металлические пластины в сломанную руку. Через месяц спортсмен сможет вернуться к тренировкам.