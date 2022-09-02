На Ставрополье проходит первый этап финала чемпионата России по мотоболу. Площадкой проведения соревнований стал Ипатовский округ. Всего участвуют три команды, в числе которых ставропольская команда "Колос". Ставропольцам надо выиграть в двух этапах из трех, чтобы другие команды не смогли столкнуть их с места лидера состязаний.

В 2018 команда "Колос" уже выигрывала звание чемпиона России по мотоболу. Сейчас статистика ставропольцев — 10 побед из 11 проведенных игр. Два игрока команды возглавляют список бомбардиров: 1-е место — Сергей Крошка с 21 голом, 2-е место — Вячеслав Лемешевский с 18 забитыми мячами.

О травмах среди команд мотобола не сообщается, но одному боксеру повезло меньше. Ставропольские врачи спасли карьеру 18-летнему боксеру, вставив металлические пластины в сломанную руку. Через месяц спортсмен сможет вернуться к тренировкам.