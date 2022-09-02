На День города 17 сентября в Ставрополь приедут Клава Кока и JONY

В Ставрополь на День города 17 сентября приедут две звезды российской эстрады – Клава Кока и JONY. Насыщенный сентябрь 2022 года пройдет с размахом.

Уже 10 числа откроется зона отдыха имени «Героев России» на бульваре Ивана Щипакина, с 15 по 20 сентября пройдет фестиваль «На высоте», а сейчас стало известно, что на 245-летие Ставрополя приедут с концертом Клава Кока и JONY.

На сайте госзакупок появился тендер на поиск поставщика для авиаперелетов артистов за 729 тысяч рублей. Там написано, что артисты приедут на фестиваль «На высоте», а затем вернутся обратно в столицу.

Так как проведение фестиваля «На высоте» пересечется с празднованием Дня города, не исключается, что звезды будут на двух мероприятиях сразу.

Не только на День города в Ставрополе играют известные группы. В честь первого сентября ученики школы №2 включили песню «Малиновая лада» группы Gayazov Brothers.