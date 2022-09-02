В аэропорту Минвод задержали иностранца за попытку подкупить полицейского

На Ставрополье в Минеральных водах иностранца задержали за попытку подкупить полицейского в здании аэропорта. Сотрудник правоохранительных органов заметил административное правонарушение и провел мужчину в полицейский участок аэропорта для составления протокола.

Это не понравилось 34-летнему иностранцу. Тогда он решил дать взятку в размере 5000 рублей, чтобы "замять дело". Полицейский такого жеста не оценил и задержал взяткодателя.

В данный момент мужчине грозит лишение свободы на срок до года по статье «Дача взятки лично, в размере, не превышающем десяти тысяч рублей».

При этом не все правоохранители такие честные. На Ставрополье сотрудника МВД обвиняют в мошенничестве в крупном размере. Уголовное дело направлено в суд.