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Происшествия2 сентября 2022 14:23

В аэропорту Минвод задержали иностранца за попытку подкупить полицейского

На него заведено уголовное дело за попытку дачи взятки в размере 5000 рублей
Данил Юрков

На Ставрополье в Минеральных водах иностранца задержали за попытку подкупить полицейского в здании аэропорта. Сотрудник правоохранительных органов заметил административное правонарушение и провел мужчину в полицейский участок аэропорта для составления протокола.

Это не понравилось 34-летнему иностранцу. Тогда он решил дать взятку в размере 5000 рублей, чтобы "замять дело". Полицейский такого жеста не оценил и задержал взяткодателя.

В данный момент мужчине грозит лишение свободы на срок до года по статье «Дача взятки лично, в размере, не превышающем десяти тысяч рублей».

При этом не все правоохранители такие честные. На Ставрополье сотрудника МВД обвиняют в мошенничестве в крупном размере. Уголовное дело направлено в суд.