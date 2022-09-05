Оформить ипотеку в банке Уралсиб стало еще быстрее и проще

Фото: банк Уралсиб

Начала работать новая удобная услуга на сайте cian.ru. Выбрав подходящую недвижимость, клиент может сразу самостоятельно рассчитать свои возможности и параметры кредита, чтобы здесь же, во вкладке Циан.Ипотека, заполнить заявку в электронном виде, без перехода на официальный сайт банка Уралсиб. Далее информация поступает в банк, специалист Уралсиба связывается с потенциальным покупателем, обсуждает детали договора и принимает решение по заявке.

Широкая ипотечная линейка от банка Уралсиб рассчитана на физических и юридических лиц, предполагает гибкие схемы кредитования при приобретении практически любых объектов недвижимости: готовое, строящееся и вторичное жилье, квадратные метры, находящиеся в залоге у сторонних финансовых организаций.

Ставка Уралсиб по государственным программам составляет от 5,69 до 6,49 процентов годовых («Ипотека для семей с детьми», «Ипотека с господдержкой»). Собственные программы банка реализуются на уровне 9,89%.

Чтобы стать участником ипотечной программы, нужно достичь возраста 18 лет и иметь паспорт гражданина РФ с местной пропиской. На момент полной выплаты кредита клиенту должно быть не более 70 лет.

Чтобы узнать больше о своих кредитных возможностях и оформить заявку, можно проконсультироваться со специалистом любого ближайшего отделения банка, позвонить по бесплатному телефону 8-800-250-57-57 или зайти на сайт ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Материал предоставлен пресс-службой ПАО «БАНК УРАЛСИБ»