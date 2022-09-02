Митинг против террора пройдет 3 сентября в Ставрополе

В Ставрополе в субботу, 3 сентября, пройдет митинг «Мы за мир». Акция приурочена ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом, который отмечается в России ежегодно.

Местом проведения избрана площадь перед Ставропольским дворцом культуры и спорта.

В пресс-службе мэрии напомнили, что 26 мая 2010 года именно здесь был совершен теракт, который унес жизни восьми человек.

Участники акции возложат цветы к памятному баннеру и прикрепят бумажных голубей. Начало митинга в 11:00.

Ранее сообщалось, что в Ставрополе 3 сентября пройдут первые осенние ярмарки.