Видео со странным флэшмобом появились на Ставрополье

Жители Невинномысска активно участвуют в необычном флешмобе. Они публикуют в соцсетях различные видео, в которых повторяют фразу «10.09». Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Михаил Миненков.

По его словам, некоторые видео приходят ему в личных сообщениях. Причем отправляют их не только из Невинномысска, но и из других городов и стран.

Градоначальник отметил, что не знает, что означает эта фраза.

- Я пока не могу объяснить, что это значит, но предлагаю присоединиться к флешмобу, - написал Михаил Миненков.

Глава Невинномысска предложил публиковать видео с фразой «10.09» на своих страницах в социальных сетях. Лучшие ролики он пообещал разместить в своих мессенджерах.

Ранее сообщалось, что в Ставрополе 3 сентября пройдет митинг против террора.