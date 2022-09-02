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Общество2 сентября 2022 18:42

Диагностическая находка ставропольских медиков спасла жизнь женщине

На обследовании у нее обнаружили тромб, который в любую минуту мог оторваться
Инна МОРОЗОВА

Жительница Ставрополя пришла на обследование в городскую больницу, чтобы получить направление на плановую операцию.

В ходе обследования врачи просветили ей вены и обнаружили тромб, который по форме напоминал булаву. Он мог оторваться в любую минуту, что привело бы к гибели пациентки.

Врачи провели экстренную операцию, сообщает пресс-служба правительства края. Сейчас жизни и здоровью женщины ничто не угрожает.

Ранее сообщалось, что врачи на Ставрополье спасли карьеру 18-летнему боксеру, который сломал руку.