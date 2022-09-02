Диагностическая находка ставропольских медиков спасла жизнь женщине

Жительница Ставрополя пришла на обследование в городскую больницу, чтобы получить направление на плановую операцию.

В ходе обследования врачи просветили ей вены и обнаружили тромб, который по форме напоминал булаву. Он мог оторваться в любую минуту, что привело бы к гибели пациентки.

Врачи провели экстренную операцию, сообщает пресс-служба правительства края. Сейчас жизни и здоровью женщины ничто не угрожает.

Ранее сообщалось, что врачи на Ставрополье спасли карьеру 18-летнему боксеру, который сломал руку.