ДТП с одним погибшим и четырьмя пострадавшими произошло в КБР

Фото: ГУ МЧС по КБР

В Кабардино-Балкарии 3 сентября 2022 года утром - в 8:55 часов, в службу МЧС республики поступило сообщение о смертельной аварии на 33 километре ФАД Р-217.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового и грузового автомобилей. Иномарка «Тойота Альфард» врезалась в КАМАЗ.

- В результате дорожно-транспортного происшествия 1 человек получил травмы несовместимые с жизнью, 4 человека пострадали, - добавили в экстренной службе. - На месте происшествия работали ПСЧ №9 Кабардино-Балкарской противопожарно-спасательной службы в количестве 5 человек и 1 единица техники.

Причина ДТП выясняется. На месте аварии, произошедшей в Зольском районе, работает следственно-оперативная группа ОМВД России по данному району.