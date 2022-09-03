В Ставрополе почтили память скончавшегося главы города Андрея Джатдоева

В Ставрополе 3 сентября 2022 года вспоминают Андрея Джатдоева, скончавшегося 30 апреля 2020 года из-за отрыва тромба и сопутствующих сердечно-сосудистых заболеваний.

На посту главы администрации краевого центра Андрей Хасанович пробыл с 7 февраля 2012 года по 28 сентября 2016-го. Далее - с 2016 года и до ухода из жизни, Джатдоев был мэром Ставрополя. В субботу, 3 сентября 2022 года, ему бы исполнилось 60 лет.

- Со дня его безвременного ухода прошло больше двух лет, но горожане до сих пор помнят всё, что он сделал для родного Ставрополя на посту главы города, - почтил память Джатдоева губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Глава региона отметил, что Андрей Хасанович являлся большим профессионалом, был ответственным руководителем, настоящим семьянином и надежным другом. А также подчеркнул, что при нем Ставрополь изменился в лучшую сторону.

Напомним, что памятник Андрею Джатдоеву установлен возле Ставропольского академического театра драмы в сквере, названном в честь него.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Ставрополь после Андрея Джатдоева: каким мэр оставил город

Воспоминания об умершем градоначальнике и результаты его работы (подробности)