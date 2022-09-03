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Происшествия3 сентября 2022 12:43

Ставрополец хранил 200 граммов марихуаны дома в пакете

На мужчину заведено уголовное дело
Никита АВДЕЕВ
Никита АВДЕЕВ

В Кочубеевском округе Ставропольского края при проверке домовладения жителя одного из населенных пунктов сотрудники полиции нашли наркотические вещества. Информацию о том, что хозяин дома хранит марихуану, МВД сообщили осведомленные лица. При обследовании жилья сведения подтвердились.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ставропольскому краю, в целлофановом пакете мужчина хранил растения серо-зеленого цвета. Как показала специальная экспертиза, это марихуана весом больше 200 граммов. Как пояснил пойманный на хранении наркотиков ставрополец, коноплю он прятал для использования в личных нуждах. Мужчина стал фигурантом уголовного дела.