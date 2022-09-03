На Ставрополье осудили женщину за избиение сожителя и оставление ребенка на морозе

В Левокумском округе Ставропольского края состоялось судебно заседание по делу об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью и оставлении в опасности против женщины.

В пресс-службе судебных участков мировых судей Ставрополья прокомментировали, что жительница края в декабре минувшего года избила сожителя - нанесла удары по лицу и животу, споткнувшись о порог, тот упал, и сожительница продолжила акт насилия. Врачи диагностировали у мужчины переломы ребер, ссади и синяки. Но смерть наступила от переохлаждения организма.

А в марте уже текущего года женщина бросила своего ребенка в снежную погоду при -3 градусах во дворе дома. Малыша заметили и спасли от участи сожителя соседи.

- При осмотре у малолетнего ребенка был установлен диагноз: ОРВИ, термический ожог лица, левого бедра 1-2 степени, имелся насморк, кашель, повышение температуры тела в пределах 37 градусов по Цельсию, — рассказали в пресс-службе.

Вину в совершенных преступлениях обвиняемая признала. Суд назначил ей 1 год и 6 месяцев ограничения свободы, а также штраф в размере 7 тысяч рублей.

Приговор не вступил в законную силу.