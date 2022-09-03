При анализе семян на Ставрополье выявили зараженную пшеницу и ячмень

Зараженные семена озимых культур обнаружили в Советском округе Ставропольского края сотрудники Россельхозцентра. В настоящее время эксперты проверяют более 12,7 тысячи тонн семян озимых на посевные качества.

Уже проанализировали 6326 тонн пшеницы и 670 тонн ячменя. Как уже установили специалисты Россельхозцентра, весь семенной материал соответствует требованиям ГОСТа. При этом, отмечают эксперты, фитоэкспертиза показала плохой результат. Оказывается, что 35% семян из 8,3 тысячи тонн озимых пшеницы и 0,4 тысячи тонн ячменя заражены.

- Среди патогенной микрофлоры отмечается: фузариоз, гельминтоспориоз, ржавчина, твердая и пыльная головня. В комплексе патогенов преобладают патогены плесневения семян и альтернария, — рассказали в краевом Россельхозцентре.