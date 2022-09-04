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Здоровье4 сентября 2022 5:23

К утру 4 сентября медики подтвердили еще 895 новых случаев заболевания коронавирусом среди ставропольцев

В число заболевших вошли 98 детей
Анфиса КИМЕНИНИКО
Победить болезнь удалось 657 ставропольцам.

Победить болезнь удалось 657 ставропольцам.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На Ставрополье медики зафиксировали 895 новых случаев заражения инфекцией COVID-19. В стационары были госпитализированы 34 человека, победить болезнь смогли еще 657 ставропольцев. Об это рассказал губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

- Уровень заболеваемости немного снизился. Летальных исходов не зарегистрировано, - уточнил глава.

Среди заболевших - 98 человек дети. 85 детей находятся на амбулаторном лечении дома, еще 13 отправили лечиться в специализированные стационары. Всего с начала пандемии на Ставрополье коронавирусом заразились 17 720 детей.