К утру 4 сентября медики подтвердили еще 895 новых случаев заболевания коронавирусом среди ставропольцев

Победить болезнь удалось 657 ставропольцам. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На Ставрополье медики зафиксировали 895 новых случаев заражения инфекцией COVID-19. В стационары были госпитализированы 34 человека, победить болезнь смогли еще 657 ставропольцев. Об это рассказал губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

- Уровень заболеваемости немного снизился. Летальных исходов не зарегистрировано, - уточнил глава.

Среди заболевших - 98 человек дети. 85 детей находятся на амбулаторном лечении дома, еще 13 отправили лечиться в специализированные стационары. Всего с начала пандемии на Ставрополье коронавирусом заразились 17 720 детей.